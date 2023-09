WESTERWOLDE – Ook Westerwolde doet mee aan Nationale Sportweek 2023



Van zaterdag 16 september tot en met vrijdag 22 september worden er tal van activiteiten georganiseerd in het kader van De Nationale Sportweek in de gemeente Westerwolde.



In de Gemeente Westerwolde worden diverse sportactiviteiten georganiseerd voor jong en oud.

Vanmiddag was de wethouder van de Gemeente Westerwolde, Saskia Ebbers, te gast bij de groep die elke week samenkomt om in de Beweegtuin in Blijham te sporten.

Dit onder leiding van beweegcoach Frederique Kraster.

De wethouder reikte aan deze sporters de Nationale Sportkrant van de gemeente Westerwolde uit.

Deze krant komt de komende week bij alle inwoners van Westerwolde.

In de krant staan naast alle activiteiten vermeld die in de Nationale Sportweek in Westerwolde plaats zullen vinden ook de de activiteiten waar de inwoners van Westerwolde buiten deze week aan mee kunnen doen.

Zaterdag 16 september is de “warming-up” voor deze sportweek op het sportpark in Blijham.

Zondag 17 september is de aftrap met de Mudgrun in Ter Apel.

De rest van de week kan er o.a. mee worden gedaan aan de wandeltochten, de fiets driedaagse, zijn er beweeg clinics in de beweegtuinen in Blijham en op de trimbaan in Vlagtwedde.

Ook komt Hans Nijland dinsdag 19 september een lezing geven in ’t Kruispunt in Vlagtwedde en kunnen geïnteresseerden proeven van het activiteiten die sportclubs uit de gemeente Westerwolde deze week aanbieden.