Politie zoekt getuigen van schennispleging Klazienaveen

KLAZIENAVEEN – Aan De Kap in Klazienaveen pleegde een man in juli en augustus meerdere keren openbare schennis.

Bij de politie zijn in juli en augustus meerdere meldingen binnengekomen van een man die zich schuldig maakte aan openbare schennispleging. Daarbij was het geslachtsdeel van de man ook zichtbaar. De man deed dat op privéterrein van bewoners van De Kap in Klazienaveen. De politie heeft daarnaast ook een melding gehad van een man die zich ongeoorloofd bevond in een woning van een bewoner van De Kap.

Beelden

De politie vermoedt dat steeds dezelfde man betrokken is geweest bij de verschillende incidenten. De verdachte staat op beelden van een bewakingscamera. Zijn gezicht is deels bedekt. De politie hoopt dat iemand de man herkent op basis van uiterlijke kenmerken, zoals zijn lichaamsbouw en z’n gezicht. Ook kunt u wellicht de kleding herkennen.



Signalement

De verdachte, die op de beelden te zien is, heeft een lichte huidskleur. Hij wordt rond de 30 of 40 jaar geschat. De man heeft een vrij lang, maar normaal postuur. Opvallend is dat de man relatief veel borsthaar lijkt te hebben. Ook heeft hij een snor. De man draagt op de beelden een polo van het merk Hugo Boss.



Impact op veiligheidsgevoel

De openbare schennispleging en de insluiping in een woning hebben een flinke impact op het veiligheidsgevoel in de buurt. De politie is daarom op zoek naar de verdachte. Agenten hopen dat iemand hem herkent of dat iemand ons meer kan vertellen over deze verdachte. De man wordt verdacht van strafbare feiten, maar het moge duidelijk zijn dat er ook zorg en aandacht moet zijn voor het gedrag van de verdachte.



Heeft u tips of informatie?

Weet u wie deze verdachte is? Bent u getuige geweest van een schennispleging? Of heeft u andere tips, beelden of informatie die kunnen helpen in het onderzoek? Neem dan zo spoedig contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt uw tips ook achterlaten via het tipformulier.

Bron: Politie Drenthe