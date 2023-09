Rabo ClubSupport helpt mee doelen realiseren

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PER DAG WARMER | TOT IN HET WEEKEND NAZOMER

Een hogedrukgebied ligt boven ons en Duitsland en dat breidt nog wat uit naar Midden-Europa. Dat geeft vandaag, morgen, en tot het einde van de week zonnig en ook warmer nazomerweer. Er is vandaag ook minder sluierbewolking dan gisteren. Toen werd het 22 á 23 graden, vanmiddag is de maximumtemperatuur ongeveer 24 graden. Wind is er vanochtend niet of nauwelijks, vanmiddag komt er een zwakke tot matige oostenwind.

Morgen is er een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind en daardoor stijgt het naar zo’n 27 graden. Het minimum voor komende nacht is 12 graden er kan dan weer wat grondmist ontstaan.

Woensdag en donderdag is 28 graden haalbaar en ook eind van de week zal het zomers warm zijn. De wind wordt dan veranderlijk maar op het weerbeeld heeft dat weinig effect, en zelfs in het komende weekend lijkt het droog en redelijk zonnig te zijn.