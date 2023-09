Tentoonstelling van doopjurken in de Stefanuskerk

FINSTERWOLDE – In het kader van Monumentendag is er op zaterdag 9 september in de Stefanuskerk een ééndaagse tentoonstelling van doopjurken.



Het thema dit jaar is ‘Levend erfgoed’. Met levend erfgoed wordt bedoeld: culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden. Eén van de tradities binnen de kerk is de doop. Tijdens de doop draagt de dopeling een doopjurk. Een doopjurk gaat binnen families vaak over van generatie op generatie en werd vaak zelf gemaakt van bijvoorbeeld de stof van de trouwjurk van de moeder van de dopeling.

De doopjurken zijn afkomstig uit privébezit en uit de collectie van het Kinderwagenmuseum te Nieuwolda.



Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom!

Stefanuskerk

C.G. Wiegersweg 1

Finsterwolde

