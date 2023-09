Donderdag start het nieuwe badminton seizoen in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMTE ZET IN | KANS OP 30 GRADEN

De koelte van de ochtend is vandaag snel voorbij, want al in het begin van de middag is het zo’n 25 graden en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 28 graden. Daarbij is er een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten: windkracht 1 tot 3.

Vanavond staat er ook nog wat wind en het koelt toch nog redelijk vlot af, de minimumtemperatuur voor komende nacht ongeveer 15 graden.

Morgen is ook weer een zonnige en warme dag en met een zwakke zuidoostenwind wordt nog wat meer warmte aangevoerd. Met de zon stijgt de temperatuur in de middag tot ca. 30 graden: bijzonder warm voor de maand september. Donderdag is het gemiddeld wellicht een graadje minder warm, want dan is er een zwakke oostenwind. Vrijdag en in het weekend is het ongeveer 27 graden met een noordoostenwind, maar ook dan is het nog overwegend zonnig nazomerweer.