Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARME DAGEN | TOT EN MET WEEKEND ZONNIG

Het weer blijft in grote lijnen hetzelfde want het patroon op de kaart zit erg vast met een hogedrukgebied boven Polen en Midden-Europa. Dat geeft ons een zwakke wind uit oost tot zuidoost. Gisteren werd het al 28 á 29 graden, vandaag is 30 graden goed mogelijk en daarmee zal het dus een tropische-dag-in-september gaan worden. Er is ook maar weinig bewolking maar de zon zakt vanavond heel snel en daarmee komt er ook al vroeg wat afkoeling.

Komende nacht daalt de temperatuur langzaam tot rond 14 graden, maar morgenochtend gaat het opnieuw snel omhoog met een maximum rond 29 graden.

Vrijdag is er weinig wind maar ook dat kan een dag worden met een maximumtemperatuur in de buurt van de 30 graden. Maar dan is er wel meer kans op mistbanken in de nacht en ochtend, want de nacht wordt steeds langer en door de afkoeling zal het ’s ochtends vroeg ook vaker vochtig zijn.

Het lijkt voorlopig pas rond het midden van de volgende week te zijn dat het wat gaat afkoelen.