De eerste Banenmarkt op de Vismarkt, Groningen

GRONINGEN – Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Wil jij jouw professionele carrière een boost geven? Betreed een nieuwe dimensie van carrièrekansen tijdens het allereerste openlucht banenevenement in Groningen – De Banenmarkt op de Vismarkt.

Op 14 september 2023 transformeert de historische Vismarkt in een bruisend platform voor toekomstige carrières, waar mogelijkheden worden onthuld onder de stralende hemel.



Werkgevers zijn actief op zoek naar jou!

In een informele sfeer leg je snel waardevolle contacten met potentiële werkgevers. Maar liefst ruim 84 bedrijven, verspreid over diverse branches, hebben gezamenlijk meer dan 25.000 vacatures openstaan. Of je nu op zoek bent naar de volgende stap in je carrière of loopbaan, maar nog niet zeker weet welke richting je wilt inslaan, dit is het evenement voor jou.



Ontdek Eindeloze Mogelijkheden

Technische banen, posities in de zorg, carrières bij de overheid, boeiende functies in de ICT en

nog veel meer – dit is slechts het topje van de ijsberg van wat De Banenmarkt op de Vismarkt te

bieden heeft. De markt brengt een wereld van kansen samen bij elkaar, zodat jij jouw ideale pad

kunt vinden, ongeacht je achtergrond.



Ontdekking en Ontwikkeling

De Banenmarkt op de Vismarkt is meer dan een ontmoetingsplaats tussen werkzoekenden en

werkgevers. Het biedt ook een platform voor ontdekking en ontwikkeling. Ben je op zoek naar

bijscholing, omscholing of verdere educatie? Dit evenement heeft aandacht voor opleiding en

omscholing, en geeft jou de mogelijkheid om jouw vaardigheden uit te breiden en nieuwe

carrièrekansen te verkennen.



Van starter tot professional

De Noordelijke Banenbeurs is er voor alle niveaus. Of je nu een starter bent of een ervaren

professional, of toe bent aan een carrière-switch, er zijn mogelijkheden voor iedereen. Werkgevers

op deze beurs bieden banen en carrièremogelijkheden aan op verschillende niveaus. Zodat jij jouw

droombaan kunt vinden, ongeacht jouw achtergrond of ervaring.



Aanmelden voor Jouw Toekomst

Je kunt je via de website www.debanenmarkten.nl gratis aanmelden voor een speednetwerksessie

of een ‘flight tour’, om deel uit te maken van deze dynamische ervaring. Dit is jouw kans om jouw

carrière naar nieuwe hoogten te tillen, terwijl je wordt omringd door een frisse en inspirerende

omgeving.



Evenementdetails

• Datum: Donderdag 14 september 2023. Open: 11:00 – 20:00 uur

• Locatie: De Vismarkt, Groningen • Toegang: Gratis

www.debanenmarkten.nl

Ingezonden