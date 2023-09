Oliver! de musical al half uitverkocht

STADSKANAAL – Op 11 en 12 november speelt Muziektheater de Kanaalstreek in theater Geert Teis in Stadskanaal Oliver! de musical, gebaseerd op het boek Oliver Twist van Charles Dickens. De pas gestarte kaartverkoop gaat in zo’n razend tempo, dat de verwachting is dat op beide dagen het theater helemaal vol zal zitten, net als bij de succesvolle voorstelling Ciske de Rat vorig jaar.



Muziektheater de Kanaalstreek werd in 1956 opgericht als Stadskanaalster Operette Vereniging. Met klassieke operastukken zoals Carmen, Die Zauberflöte en Der Wildschutz maakte de vereniging naam, evenals met musicals als Anatevka, Showboat, Oklahoma en De Jantjes. Sinds 2008 gaat de vereniging verder onder de huidige naam.



Regisseur Marion Maters-Roberti uit Buinen en productieleider Jesse Palsgraaf uit Stadskanaal plaatsen het klassieke verhaal van het arme weesjongetje Oliver in de moderne tijd. Palsgraaf: “Onze grote groep enthousiaste spelers, van 6 tot 80 jaar oud, staat straks in een modern decor met led-panelen, met dank aan onze hoofdsponsor Qledx. Zo’n high-tech aanpak is best bijzonder voor een amateurclub”. Onder leiding van Maters en dirigent Mathijs Zuidema zijn de repetities in volle gang.

´We zijn afgelopen week weer begonnen met de repetities en we moeten flink aan de bak,´aldus Maters. De techniek maakt een mooi beeld, maar spelen, zingen en dansen blijft mensenwerk”.



Voor meer informatie kijk op www.theatergeertteis.nl



Nieuwe voorstelling

Voor 2024 is er wederom een nieuwe musical gekozen. In november 2024 presenteert Muziektheater de Kanaalstreek de musical ́Petticoat ́ waarin de Groningse Pattie het als zangeres wilt gaan maken in Amsterdam! Geschreven door André Breedland en met muziek van Henny Vrienten. Voor deze productie worden er mensen gezocht die mee zouden willen spelen of vrijwilliger willen worden. Daarom wordt er op 20 november 2023 om 19.30 een informatieavond georganiseerd in de ´Stoperette´ in Stadskanaal. Aanmelden voor deze informatieavond kan via www.muziektheaterdekanaalstreek.nl

