Open Monumentendag 9 en 10 september in Pekela

PEKELA – In het tweede weekend van september vindt in heel Nederland traditiegetrouw de Open Monumentendag plaats. Meer dan vierduizend prachtige monumenten zijn deze 37ste editie van de Open Monumentendag gratis toegankelijk. Ook verschillende monumenten in de gemeente Pekela openen gratis de deuren op zaterdag 9 en/of zondag 10 september voor bezoekers. Het landelijke thema van dit jaar is “Levend erfgoed”.

Historisch verleden

Pekela is een gemeente met een rijk Veenkoloniaal verleden. Dit verleden is nog steeds goed te herkennen door het Pekelder Hoofddiep en een verzameling aan rijks- en gemeentelijke monumenten, waaronder twee molens, de watertoren, verschillende kerken en karakteristieke woningen en boerderijen.

Vier monumenten geopend

Door de Open Monumentendag kunnen geïnteresseerden een aantal bijzondere monumenten van binnen en buiten gaan ontdekken met dank aan de vele vrijwilligers. In de gemeente Pekela zijn de volgende monumenten geopend voor publiek: het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en in Oude Pekela molen De Onrust, de Wedderwegkerk en Stichting Siep&Co. Kijk voor de openingsdagen- en tijden per monument en meer informatie op https://www.openmonumentendag.nl/comite/pekela/.

Actief op de fiets

Om de open monumenten op een actieve manier te bezoeken en te genieten van het herkenbare historische verleden door Pekela is er een fietsroute van ongeveer 27 km langs de monumenten beschikbaar. Deze fietsroute leidt langs de vier open monumenten en een aantal gemeentelijke en rijksmonumenten, zoals de schutsluizen en de joodse begraafplaats.

Meer informatie

Het programmaboekje voor de Open Monumentendag, inclusief fietsroute is gratis af te halen bij Schoenservice Brockschmidt in Oude Pekela en Modehuis Tunteler in Nieuwe Pekela. Het boekje is ook digitaal te vinden op https://www.openmonumentendag.nl/comite/pekela/ Meer informatie over alle gemeentelijke en rijksmonumenten is ook te vinden op www.pekelaactief.nl.

Ingezonden