Ruim 100 deelnemers bij de Fyzigo Fysiotherapie fiets driedaagse

OUDE PEKELA – Tot en met 7 september vindt in Oude Pekela weer de traditionele fiets-driedaagse plaats. Vandaag was de tweede dag. Er doen 110 fietsers mee.

De fiets-driedaagse is één van de oudste evenementen tijdens de jaarmarktweek. Op veler verzoek is er voor gekozen om de fiets-driedaagse op te delen in twee afstanden. Voor de mensen die gewoon lekker mee willen doen, een stuk te fietsen en de mooiste plekjes in- en rondom Pekela willen opsnuiven, zijn er routes van 25 kilometer. De tweede afstand is 35 kilometer. Deze is bedoeld voor e-bikers ( fietsen met een elektrisch aangedreven motor) en degene die een langere afstand wil fietsen.

Morgen is de intocht. De start is om 19.30 uur bij de Spil in Nieuwe Pekela. Tijdens de intocht wordt de muziek verzorgd door diverse Deejays die daarbij gebruik maken van een aantal Oldtimers. De finish is bij MFC De Binding. Na afloop kunnen de deelnemers in De Binding een leuke attentie ophalen.

Foto’s: Fred Stötefalk