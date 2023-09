Wandel met ons Mee was in Aschendorf

ASCHENDORF – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Aschendorf en omgeving. Hieronder het verslag.

Ochtendwandeling Aschendorf – Tunxdorfer Wald See – Meyer Werft ± 15 km.

W a n d e l M e t O n s M e e deze keer over de grens Duitsland. Wandelen bij onze Oosterburen met tropische temperaturen ± 30 gr. Woensdagmorgen 06-09-2023 starten in Aschendorf, P plek winkelcentrum. De route richting Gut Altenkamp vervolgens richting centrum en kijk op de kerk St. Amandus. Daarna richting en over gebergte Dreiberg (ook Draiberg). Verder door de bossen naar Tunxdorfer Wald See. Via Tunxdorf naar de De Herz Maria-Kapelle. Op dit punt krijg je vergezicht op de scheepwerf/hallen van Meyer Werft. Waar buiten op dit moment cruiseschip Ariva wordt afgebouwd. Dit cruiseschip gaat in Okt a.s. naar de Eemshaven. Om getest te worden. Na Tunxdorf terug via allerlei bospaden en Aschendorf naar ons beginpunt. Tevens kregen deze wandelaars mee een wandelgedeelte van de wandelfestival #todn23 zaterdag 23 september a.s.

W a n d e l M e t O n s M e e Een wandelclub van mensen die, hoe verschillend ook, één ding gemeen hebben: plezier in het wandelen. Lekker in beweging zijn, genieten van de natuur in weer en wind, van pittoreske dorpjes, van het gezelschap (of juist even geen gezelschap). Al keuvelend en genietend van de omgeving bereik je stap voor stap de finish.

Informatie deze mooie omgeving:

Aschendorf: Plaats valt onder de gemeente Papenburg. Aschendorf bestaat sedert de 9e eeuw. Van 1970 tot 2008 had firma ADO (interieurtextiel) een grootbedrijf (550 arbeidsplaatsen), eigen fabriek in gordijnstoffen.

Gut Atlenkamp: Landgoed gebouwd in de 18e eeuw. Bijzondere park. Huis omringd door een gracht.

Tegenwoordig gebruikt voor tentoonstellingen en concerten.

Tijdens wandelfestival #todn23 zaterdag 23 sept a.s. dit huis geopend en te bezichtigen.

Kerk St. Amandus: Rooms katholieke kerk dateert rond 1250. In 1969 ingrijpende renovatie plaats.

Tunxdorf en Nenndorf:

De hymne van Tunxdorf en Nenndorf wordt “Aulkenpott” genoemd en herinnert aan de “Aulken”, een soort dwergen, die volgens de wijzen vroeger in Tunxdorf leefden.

De Tunxdorfer Waldsee: is ontstaan in de jaren 60 door hier zand afgegraven om te gebruiken ter bescherming tegen de Ems werd er een moderne dijk aangelegd.

De Herz Maria-Kapelle: gebouwd in 1949 tussen Nenndorf en Tunxdorf.

De kerk van binnen, ‘het altaar, en een altaar schel – betekenis : in tegenstelling tot een altaar bel die slechts één bel omvat, heeft de altaar schel meer belletjes. Wordt door de misdienaar gescheld om de aandacht van de gelovigen te vestigen op de belangrijkste momenten in de eredienst. Zoals de lofprijzing te onderstrepen bij het driemaal heilig en de opheffingen bij de consecratie aan het eind.

De Dreiberg: (ook wel Draiberg) is een natuurgebied tegen het Nedersaksische stadje Papenburg in het Emsland. Al wandelend door dit mooi gebied kom je op een gebergte een groot kruis tegen: Jezus aan het kruis genageld.

Voor de foto’s klik op deze link

Foto’s : gemaakt door onder wandelende fotograaf Greetje Dummer.

Wil je ook mee op woensdagmorgen!!

En kun je wandelen afstanden tussen ± 12 – ± 15 km. Tempo 5 km p/u.

Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres.

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.

