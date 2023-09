Boekenweek van Jongeren Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 september, 07.00 uur door John Havinga

ONGEWOON WARM – MAAR GEEN NIEUW RECORD | TOT EN MET WEEKEND ZONNIG

Het weer blijft in grote lijnen hetzelfde en we houden ook de komende dagen ongewoon warm weer, voor deze tijd van het jaar. Op de weerkaart is er een hogedrukgebied boven de Oostzee en Letland, waardoor we een zwakke wind hebben uit oost tot zuidoost. We krijgen vandaag een tropische-september-dag. We hebben bovendien weinig bewolking, alleen wat hoge wolkensluiers, waar de zon makkelijk doorheen zal blijven schijnen.

Komende nacht daalt de temperatuur langzaam tot rond 15 graden, maar morgenochtend gaat het opnieuw snel omhoog met een maximum rond 30 graden. De wind is morgen zwak uit het zuidoosten tot zuiden. Verder zijn er weinig veranderingen, ten opzichte van vandaag.

Dit weekend kunnen we een zwakke wind verwachten uit het noordoosten tot zuidoosten, de temperaturen blijven schommelen rond de 30 graden, soms wordt misschien de 31 graden gehaald. Dat zijn toch wel ongewoon warme dagen, waar we nu op worden getrakteerd. Het zijn echter geen extremen die worden gebroken, want op het weerstation Nieuw-Beerta werd bijvoorbeeld op 6-sept-2013: 31.4 graden en op 12-sept-1999: 31.3 graden gemeten.