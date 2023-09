Atelierroute Kunst aan de rand van Nederland

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 september, 07.00 uur door John Havinga

EXTREME TEMPERATUREN | ZONNIG TOT MAANDAGAVOND

Het weer komt overeen met dat van gisteren en hebben opnieuw een dag met flinke zonnige perioden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak (2 Bft). De middagtemperaturen komen vanmiddag uit op ongeveer 30 graden en dat is hoger dan gisteren, toen het rond 29 graden werd. Het is nog niet de hoogste temperatuur die in september werd gehaald, dat record ligt op 31.4 graden en werd gemeten in 2013. In 1949 kwam Eelde uit op 32.6 graden en dat station meet al langer meteogegevens.

Komende nacht daalt de temperatuur langzaam tot rond 16 graden en het kan morgenochtend een beetje nevelig zijn. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag met af en toe wat wolkensluiers. De wind is morgen zwak uit het zuidoosten tot zuiden.

Zondag kunnen we een zwakke wind verwachten uit het noordoosten tot zuidoosten, de temperaturen blijven schommelen rond de 29 à 30 graden. En ook maandag wordt het nog 31 graden. Maar dan zien we veranderingen komen in het weerbeeld. Er volgen waarschijnlijk in de avond onweersbuien en dinsdag wordt het nog maar 25 graden. Daarna daalt het kwik verder naar 18 tot 20 graden.