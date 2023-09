Nieuwe mijlpaal voor Buurtgezinnen in Veendam

VEENDAM – Stichting Buurtgezinnen vierde afgelopen week een belangrijke mijlpaal: vier gezinnen die door Buurtgezinnen aan elkaar gekoppeld zijn, gaan nu verder zonder de begeleiding van Buurtgezinnen. Buurtgezinnen volgt een koppeling van twee gezinnen twee jaar en ‘voegt dan uit’. De gezinnen deelden afgelopen week ervaringen onder genot van bloemen en gebak met wethouder Ans Grimbergen en coördinator van Buurtgezinnen Marije Drok Haak. Kunt u ook wel wat steun gebruiken in uw gezin? Of lijkt het u wat om steun te geven aan een ander gezin? Lees dan vooral verder!

Buurtgezinnen: gezinnen helpen elkaar als het even tegenzit

Wie kent het niet: dat leven van ons kan best veel van je vragen en krijg het dan maar eens steeds rondgebreid. Drukte. Tegenslagen. Soms even. Soms langere tijd. Maken we het niet allemaal mee? Wie kan er dan niet wat steun gebruiken. Buurtgezinnen is een organisatie die gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken (vraaggezinnen), koppelt aan gezinnen die hulp willen geven (steungezinnen).

Als hij straalt en geniet, dan straal en geniet ik ook

Steungezin van Philemon(11) zag de oproep op Facebook en wist gelijk: dít moeten wij doen. De omschrijving was zo concreet en past zo mooi bij ons, dat we er geen moment over na hoefden te denken. Inmiddels is Philemon elke dinsdagmiddag bij het gezin. Het is overduidelijk, hij voelt zich daar als een vis in het water. Ouders van het steungezin: we bewaren klusjes die hij graag doet voor hem, we gaan de natuur in en spelen met de hond. Het kan hier allemaal.

Als hij trouwt, dan zijn wij er ook bij. Hij hoort er helemaal bij.

Natuurlijk gaat niet alles vanzelf, maar de energie die het oplevert is het meer dan waard. Als hij trouwt, zeggen we altijd gekscherend, dan zijn wij er ook bij. Moeder van Philemon is heel blij dat ze de vraag heeft gesteld. Al moest ze wel even een drempel over. Maar nu zegt ze: achteraf bekeken maakt het mij juist een betere moeder. In ons drukke gezin met vier kids is er weleens tijd te kort voor Philemon omdat we ook twee kinderen met een rugzakje hebben. Hij kan even uit de drukte. Als hij straalt en geniet, dan geniet en straal ik ook. Dan weet ik dat het goed is. Ik kan iedereen aanraden om deze stap te zetten.

We willen wat doen voor anderen, maar zonder al te veel druk op ons gezin

Ook het andere steungezin zag een oproep die mooi paste bij hun gezin en na overleg met de eigen kinderen besloten ze te reageren. De leeftijd van de kinderen paste ook mooi. Zoiets wilden ze altijd al eens doen, maar zonder al te veel druk op het gezin. Ze wilden ook dat hun eigen kinderen leren dat niets in dit leven vanzelfsprekend is. En nu komen beide jongens één keer in de twee weken een middag en soms extra, als het nodig is of bij gezamenlijke uitstapjes. De kinderen zijn écht vriendjes van elkaar geworden. Het is gewoon gezellig samen.

Samen naar de film met de kids

Het vraaggezin koestert het idee dat de kinderen ondanks dat vader ziek is en niet alles meer kan, ze toch ervaren dat hij er altijd voor ze is. En met hulp van het steungezin gaat dat veel makkelijker. Want nu kan vader ook een keer zelf wat met de kinderen doen. Zonder dat moeder altijd mee hoeft. Dat is een stuk comfortabeler voor vader. Én voor moeder. En wat doen ze dan eigenlijk? Samen naar de film en samen spelen. De kinderen zitten ook nog eens bij elkaar op voetbal. Maar ook vader en moeder samen een avondje uit kan nu weer. Het écht vragen om de steun, dat is nog wel een dingetje, zegt vraagmoeder lachend. Maar het gaat steeds beter. Ook zij hopen dat meer gezinnen deze stap durven te zetten.

Buurtgezinnen regelt het supergoed

Marije van Buurtgezinnen krijgt ook nog een dikke pluim! Gezinnen geven aan dat het netjes geregeld is allemaal. De structuur die geboden wordt is heel fijn. Je hoeft ook geen zorgen te maken over verzekeringen of hoe het moet als het niet goed zou lopen. Je wordt door Marije goed bijgestaan en dat geeft rust en vertrouwen. Ook als we de gesprekken hebben over hoe het gaat, dan zijn dat eerlijke gesprekken. Wat het volgens een van de moeders ook fijn maakt, is dat het geen officiële instantie is, maar gewoon laagdrempelig en dichtbij.

Wethouder roept op: dit is goed voor iedereen. Doe mee.

Wethouder Grimbergen is heel blij dat de gemeente het initiatief steunt en dat het zo goed is uitgepakt. Ook de openheid in het gesprek is mooi. De sfeer hartverwarmend. Blij. Rust. Energie. Ik kan me niet beter wensen, of nou ja, toch wel… Ik gun dit namelijk veel meer mensen” Gewoon de normale steun bij dagelijkse dingen, het ouderwetse noaberschap maar dan in een nieuw jasje. En zoals een van de moeders zegt: Het is voor iedereen mogelijk dat je leven er opeens heel anders uit ziet en dat je wat steun nodig hebt. Marije, coördinator van Buurtgezinnen: Elke vraag is anders. Elk gezin is anders. Het is iedere keer weer maatwerk. Neem contact met ons op (Marije 06 22 63 09 65 / marije@buurtgezinnen.nl), dan kijken we samen verder.

Kijk op www.buurtgezinnen.nl, of op facebook of instagram (Buurtgezinnen in Veendam)

Ingezonden