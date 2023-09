Koffieconcerten in Oudeschans gevierd met feestelijk openingsconcert door drie strijkers en één hobo

OUDESCHANS – In de garnizoenskerk in Oudeschans worden ook dit jaar weer koffieconcerten georganiseerd.

Al jaren vinden er concerten plaats in de kerk van Oudeschans. Deze voormalige garnizoenskerk is gebouwd in 1626 en deed aanvankelijk dienst voor de daar gelegerde militairen. In 1772 zijn kerk en pastorie met elkaar verbonden. Kerk en pastorie vormen zo een geheel; en dat is vrij uitzonderlijk. Omdat het een kerk betreft in een voor die tijd belangrijke vestingplaats, bekostigde koning Willem I een tijdlang de herstelwerkzaamheden. De zuidgevel werd herbouwd met Friese klinkers en de dakruiter werd gerestaureerd. Een geschilderd memoriebord in de kerk herinnert hier aan.

De garnizoenskerk fungeert nu als multifunctioneel centrum voor het dorp. Het functioneert als stembureau, dorpshuis, trouwzaal en concertzaal.

Zondag 17 september vindt er het feestelijk openingsconcert van het 48ste concertseizoen met muziek van Mozart, Straus en Piazolla plaats. Met Anita Jongerman (viool), Eduard Ataev (altviool), Magrita Rondeel (cello) en Arco van Zon (hobo). De strijkers vormen na een jarenlange studie in binnen- en buitenland een vast trio. Daarnaast spelen ze in de diverse kamermuziek ensembles en orkesten. Zo is Anita verbonden aan het NNO. Arco van Zon is een van Nederlands bekendste hoboïsten en verbonden aan het European Union Chamber of Ochestra. Hij gaf hiermee soloconcerten in Chili, Peru, Engeland en Nederland.

Zondag 15 oktober: Viavezza Trio (piano – viool – klarinet) Dit is een veelgevraagd topensemble spelend op alle grote- en kleine concertpodia in Nederland. Al meer dan 10 jaar brengen violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen levendige en opgewekte muziek in sprankelende, kleurrijke programma’s.

Zondag 12 november: Jong talent op weg naar het concertpodium: verrassingsprogramma door de Jonge Talent klas van het Prins Claus Conservatorium. Met zowel studenten uit de Jong Talenten Klas als studenten uit de bachelor opleiding. Hoofd van de afdeling klassieke muziek en coördinator van de Jonge Talenten Klas Mark Vondenhoff maakt de definitieve invulling tot een verrassing.

Zondag 10 december: Klassiek Midwinterprogramma door het Rotanev Kwartet, licht klassiek, Romantiek en een vleugje Barok. Dit kwartet wordt gevormd door musici verbonden aan het NNO. Het ensemble is verrassend door de muziekkeuze, als wel het repertoire. En dit ook door de diversiteit aan instrumenten zoals: hobo, viool, flugelhoorn, trompet, piano en kistorgel. Door deze bijzondere bezetting aan instrumenten wordt er bij elk muziekstuk een geheel andere klank- en kleurpalet gecreëerd. Het repertoire bestaat uit licht klassiek, Romantiek en een vleugje Barok. Speciaal voor het publiek klinkt er ook: midwintermuziek. Mis ook dit verrassend glühweinconcert niet.

Zondag 18 februari: Balkan – Yiddish en… Snert met Klezmer Band Di Gojim. Al sinds de middeleeuwen trekken Joodse muzikanten door Europa. Het waren bij uitstek straatmuzikanten. Ze speelden op bruiloften en partijen, in synagoges, op markten en kermissen. In 1990 speelde Di Gojim ook al in het kerkje in Oudeschans. De van oorsprong Friese band gaf na Oudeschans concerten in 12 verschillende wereldsteden.

Zondag 17 maart: Het NNO Cello Kwartet: Jan Ype Nota, Noëlle Weldmann, Corine ’t Hoen en Isabel Vaz. Op het programma staan werken van Telemann, Klengel, Bach, Colterman, Arvo Pärt en Gershwin.

Zondag 14 april: Concert der ‘Continenten’ Het Haytam Safia Quartet, bestaande uit: Haytam Safia (Arabische luit), Osama Meleegi (percussi) Eva van Poll (cello), Hanneke Ramselaar (hobo).

Zondag 12 mei: Zigeunermuziek – Chansons en Jazz met Les Bohèmes, met Eric Bergsma (piano en melodian), Evert Scholten (gitaar), Oeds Bouwsma (bas), Femke Wolthuis (zang).

De concerten starten steeds om 11.30 uur. Voor meer informatie en eventueel reserveren: wfriedrich@hetnet.nl