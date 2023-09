PEKELA – Samen bewegen is gezond en leuk! Zeker als je dat buiten kunt doen. Dat vinden de buurthuizen in de drie kernen van Pekela ook. Daarom organiseren ze deze week de eerste Pekelder Avond3daagse. En de animo is groot, want er zijn al meer dan 550 inschrijvingen!

Avond3daagse

Tijdens een bijeenkomst waar werd gevraagd naar gezonde initiatieven opperden de buurthuizen om gezamenlijk een avond3daagse te organiseren, waarbij de start elke avond in een ander dorp van de gemeente Pekela plaatsvindt. Dat gaat deze week gebeuren. Op woensdag 13 september in Boven Pekela, donderdag 14 september in Nieuwe Pekela en vrijdag 15 september in Oude Pekela starten meer de 550 wandelaars voor een wandelrondje van 5 kilometer. Op de laatste dag vindt in Oude Pekela uiteraard een feestelijke intocht plaats.



Ellen van Klaveren (wethouder sport): “We gunnen iedereen een gezond leven waarin bewegen er ‘gewoon’ bij hoort. Hoe mooi is het dan dat de buurthuizen het initiatief hebben genomen om een avond3daagse te organiseren. Daarin komt alles samen: buitenzijn, bewegen, samen iets doen, en gezelligheid in het dorp. Overal werd enthousiast op het initiatief gereageerd. Er wandelen scholen mee, sportverenigingen, gezinnen en vriendengroepen. Ook als gemeente lopen we mee, omdat we gezondheid en bewegen belangrijk vinden. We hopen dat het een succes wordt en dat ook de mensen langs de kant het feestelijk maken.



Meer Informatie

De avond3daagse start iedere avond om 18.00 uur. Woensdag 13 september vanaf de Riggel, donderdag 14 september vanaf de Spil en vrijdag 15 september vanaf MFC de Binding. Het doel is natuurlijk om drie avonden te lopen en een medaille te verdienen. Eén avond of twee avonden meelopen kan ook! De voorinschrijving is inmiddels gesloten. Maar het publiek is van harte uitgenodigd om de lopers langs de route aan te moedigen.

Meer informatie over de avond3daagse en de routes is te vinden op www.pekelaactief.nl.



Nog meer Pekela in beweging zien? Bekijk dan de video: