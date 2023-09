DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gisteren is tussen 8.00 en 17.00 uur aan de Werftstraße in Haren een geparkeerde blauwe Skoda aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Vanmiddag zijn veel agenten ingezet voor een incident aan de Bonifatiusring in Haren. Om 13.40 uur had een man zich in een woning opgesloten en dreigde zichzelf iets aan te doen. Om kwart voor vijf verliet de man vrijwillig de woning. Hij werd, om zich tegen zichzelf te beschermen, in hechtenis genomen en gezien door een arts.

Meppen

Om 22.25 uur werd gisteren de brandweer van Meppen gealarmeerd voor een keukenbrand aan de Am Hemberg in Meppen. Daar was in de keuken van een appartementencomplex een plastic mand in brand geraakt. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Delen van de keuken raakten beschadigd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Bunde/Muntendam

Om zeven uur gisteravond zag een 29 jarige medewerker van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße hoe een man diverse flessen drank, koffie en frisdrank ter waarde van 200 euro in een winkelwagen legde en zonder te betalen naar de uitgang liep. Hij sprak de man aan. Deze draaide zich om en wou zijn weg vervolgen. De medewerker hield de man vast, maar hij rukte zich los. Toen de medewerker opnieuw een poging deed de man tegen te houden kreeg hij een klap tegen zijn achterhoofd. De man ging er vervolgens op een fiets vandoor. Zijn buit liet hij achter. In samenwerking met de rijkspolitie wist de politie van Weener de man later aan te houden. Het betrof een 53 jarige inwoner van Muntendam. De man is na verhoor weer vrijgelaten en zal zich later voor zijn daden moeten verantwoorden.

Papenburg

In de nacht van zaterdag op zondag is om half drie bij een horecagelegenheid aan de Zum Poggenpoel een poging tot diefstal gedaan. Getuigen zagen hoe twee personen probeerden het pand via een op kiepstand staand venster binnen te dringen. De gewaarschuwde politie wist een 26 jarige vrouw en een 46 jarige man op heterdaad aan te houden. Na verder onderzoek bleek het duo een week geleden betrokken te zijn geweest bij een diefstal uit een tuinhuisje aan de Süderweg en diefstal bij een supermarkt aan de Umländerwiek links. Mogelijk kunnen ze aan nog meer diefstallen worden gelinkt. De politie doet daar onderzoek naar. Het duo is voorgeleid en zit in voorarrest.