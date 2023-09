MFA Ons Noabershoes Veelerveen start nieuw cultuurseizoen met streektoal

VEELERVEEN – Zondag 1 oktober a.s. start de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen een nieuw cultureel seizoen. De aftrap wordt verricht door het trio Erik Hulsegge, Hans van der Lijke en Luuk Houwing. Ze doen dit in de streektoal. Aanvang is 11:00 uur. De drie streektoaltroubadoers zullen met z’n drieën een afwisselend programma ten gehore brengen.



Erik Hulsegge, bekend journalist en columnist, bedenker van Klouk, wekelijks te horen op RTV Noord als een van de Noordmannen en o.a. schrijver van de biografie over Engel Modderman. Hans van der Lijke, geboren in Utrecht, opgegroeid in Apeldoorn en Roden, later verhuisd naar Veelerveen. Hier werd de Groninger taal belangrijk omdat zijn vrouw Tinie weer in haar dialect begon te praten. Dit heeft er toe geleid dat Hans in de groninger taal is gaan schrijven en zingen. Hij werd woordkunstenaar in de streektoal. Dit heeft er o.a. toe geleid dat hij winnaar is geworden van de K. ter Laanprijs. Een prijs die vanaf 1985 jaarlijks wordt uitgereikt door de St. Grunneger Bouk. Bekende CD’s die van zijn hand zijn verschenen zijn o.a.: Dagbouk van ’n troubadour, Vannijs geboren en Hans 75 evenals de gedichtenbundel: Leef en meander – Verander de loop.



Luuk Houwing, is o.a. bekend van z’n zelf geschreven verhalen over Heubultjebuurn die hij 2 x per maand middels een soort van hoorspel voordraagt in het programma Dieverdoatsie op Radio Westerwolde. Het zijn verhalen waarin hij o.a. de actualiteit van de dag verwerkt.



Zondagmorgen 1 oktober van 11:00 – 13:00 uur kunt u de drie woordkunstenaars horen en zien in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Kaarten kunt u reserveren via de mail: info@veelerveen.eu of telefonisch: 0625045014 of 0657392348. Voor de liefhebbers is er na afloop soep met stokbrood.



Wat staat er nog meer op stapel de komende maanden:

Zondagmiddag 5 november, aanvang 15:00 uur: Een akoestisch optreden met het duo Bert Heerink & André Becker met hun “HEROES OF ROCK” tour.

Zaterdag 25 november, aanvang 20:30 uur: Pure outlaw country met Edwin Jongedijk en z’n band Slow Movin Outlaws.

Zondag 21 januari 2024, aanvang 11:00 uur: Bert Hadders en Herman Sandman met hun nieuwe voorstelling: Ain mìnsk is gain eerappel.

Verder staat er nog het jaarlijkse Nije Westerwolde Streektoalfestival op de rol.

