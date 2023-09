Politie zoekt getuigen van mishandeling in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – De politie zoekt getuigen van een mishandeling in Musselkanaal.

Zondagavond 10 september kreeg de politie melding van een mishandeling van een minderjarige jongen en een 21-jarige man uit Musselkanaal op de kruising van de A-weg en de brug IJzeren Klap in Musselkanaal. De slachtoffers reden tussen 19.15 en 19.30 uur daar samen op een fiets toen zij werden belaagd door een groep van zo’n 5 personen. Ze zijn gevlucht in de richting van de Havenkade, waar zij door omstanders zijn opgevangen en 112 is gebeld. Gelukkig raakten zij niet ernstig gewond. De verdachten zijn in een auto vertrokken.

De politie is een onderzoek gestart. Zo zijn ze onder meer in gesprek met de slachtoffers en bekijken ze camerabeelden uit de omgeving. Ook spreken ze met getuigen. Ze vragen mensen die iets van het incident gezien of gehoord hebben, contact met hen op te nemen. Ook als je in de omgeving woont of werkt en beelden van een deurbel- of beveiligingscamera hebt waarop mogelijk iets te zien is, vragen ze je de politie te bellen. Dat kan op telefoonnummer 0900-8844. Als je liever anoniem een melding doet, bel dan 0800-7000.

Bron: Politie Stadskanaal