Tienvoudig Nederlands danskampioen Wendy Kroeze brengt met haar dansschool Ballroom en Latin terug naar Emmen

EMMEN – Eindelijk is het weer mogelijk om in Emmen dansles te nemen in ballroom en Latin. En niet bij zomaar iemand: Wendy Kroeze is een grote naam in de danswereld en heeft een imposante carrière achter de rug. Met haar toenmalige danspartner Harmjan Schadenberg werd ze maar liefst tien keer Nederlands kampioen, was ze meervoudig finaliste 10-Dansen en Latin bij de profs op WK’s en EK’s, won ze een groot aantal toernooien en toerde ze over de hele wereld met dansshow Burn the Floor. Deze schat aan ervaring zet ze nu in om met Dansschool Wendy stijldanslessen aan te bieden in Emmen.

Wendy heeft haar eigen lesprogramma ontwikkeld, met lessen die zowel leuk als leerzaam zijn, waarbij de nadruk ligt op techniek, stijl en expressie. Ze biedt complete cursussen aan en privélessen voor solodansers of paren. De lessen zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden en bieden elke deelnemer uitgebreide persoonlijke aandacht. Ook werkt Wendy graag samen met scholen en kun je bij haar een op maat gemaakte openingsdans voor je bruiloft instuderen.

Wendy: “Ik wil graag mijn passie voor Ballroom en Latin delen met zoveel mogelijk mensen. Dansen verbindt, maakt blij en is een van de leukste dingen om samen te doen.”

De eerste cursussen van Dansschool Wendy beginnen op 20 september. Wendy geeft les in Ballroom (quickstep, tango, Weense wals, Engelse wals en slow foxtrot) en Latin (Cha Cha, Rumba, Jive, Samba en Paso Doble, en basis Mambo, Salsa en Bachata). Haar website staat nog in de steigers, maar iedereen die zin heeft om zich aan te melden of meer informatie wil, kan een mail sturen naar: wendykroeze.wk@gmail.com

Dansschool Wendy

Verlengde Spoorstraat 12a

7811 GA Emmen

Ingezonden