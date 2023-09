Video Open Monumentendag bij boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL LATER REGENBUIEN | MORGEN MINDER VOCHTIG

Het is lange tijd een rustige en overwegend droge dag met mist of laaghangende bewolking: buien gaan vanochtend voor het meeste door Duitsland en over Friesland. Maar een front komt vanuit het westen dichterbij en later in de middag en vanavond neemt de kans op regenbuien bij ons duidelijk toe. Het kan soms redelijk regenachtig worden en meer dan 5 mm aan neerslag is tot middernacht goed mogelijk. Het is vandaag ook nog vochtig en een beetje benauwd weer, maar met een maximum rond 25 graden is het minder warm dan gisteren.

Vannacht passeert een koufront en de wind draait dan naar noord tot noordoost. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk tot rond 11 graden. Er is vannacht ook nog veel bewolking met eerst wat regen, maar morgen is het droog met zonnige perioden en wat stapelwolken, drogere lucht, en een middagtemperatuur rond 19 graden.

Ook donderdag wordt het zo’n 19 graden en vrijdag is het 22 graden. Er is die dagen al vrij veel zon en het weekend lijkt daarna zonnig te worden met een matige oostenwind, en maximumtemperatuur rond 25 graden.