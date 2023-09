Zondagmiddaglezing in de Stainkroeg

OMMELANDERWIJK – Zondagmiddag 24 september 2023 beginnen de zondagmiddaglezingen weer.



Op deze eerste lezing van een serie van drie herfst-lezingen, komt Bert Smidt, burgemeester van Oude Pekela van 1979-1990, vertellen over zijn rol als burgemeester tijdens de herinrichting. Hij is gelukkig weer zover hersteld dat hij deze lezing kan houden. Het was de tijd dat de vuilwaterproblematiek werd opgelost.



Bert Smidt was er ook bij dat toenmalig Koningin Beatrix op werkbezoek kwam in Oude en Nieuwe Pekela. Hij kan hier het nodige van vertellen. Het was de tijd dat hij samen met Luppo Leeuwerik en Pieter Boschma het college van B en W vormde. En met zijn drieën wisten ze in Den Haag op geraffineerde wijze geld los te peuteren voor hun plannen om het leef-, werk- en woonklimaat in Oude Pekela te verbeteren.



Samen met Bé Buining (toen directeur van de Streekraad) toog hij naar Brussel voor benodigde geldmiddelen. En het lukte de heren! Hoe? Dat zal Bert Smidt zeker vertellen in zijn lezing.



Het belooft weer een interessante middag te worden.



Zondagmiddag 24 september 2023.



De aanvang van de lezing is: 14.00 uur in de Stainkroeg, Ommelanderwijk 51A, 9644 TA Veendam.



Ingezonden

Foto’s: Corrie Uniken