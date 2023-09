Zorg in de praktijk: Gilde-leren in De Schutse in Coevorden

COEVORDEN – Op maandag 11 september begonnen vijf jongeren met Gilde-leren in De Schutse in Coevorden. Deze praktijkgerichte opleiding is een samenwerking tussen Treant, het Alfa-college Hardenberg en Drenthe College Emmen. De groep wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Iedere doordeweekse middag krijgen de jongeren les in het woonzorgcentrum van Treant in Coevorden. De lessen worden gegeven door docenten van het Alfa-college, Drenthe College en een leercoach van Treant. ’s Ochtends of ’s avonds brengen de studenten het geleerde direct in de praktijk. Dit doen ze onder begeleiding van zorgmedewerkers van Treant. Zo worden ze in een jaar opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn.

In de praktijk het vak leren

De jongeren hebben over het algemeen vmbo-basis als vooropleiding. Ze willen graag iets voor hun medemens betekenen en in de praktijk het vak leren. Door de theorie, praktijk en begeleiding op de werkplek te combineren, sluit het Gilde-leren goed aan op hun behoefte.

Als de studenten na een jaar hun diploma op zak hebben, kunnen ze aan de slag als Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) of doorleren voor Verzorgende IG (niveau 3).

Samenwerking

Gerrie Hamberg, locatiehoofd De Schutse: ‘We zijn erg blij met deze samenwerking tussen de scholen en de praktijk. Hier zie je maar weer dat samenwerken loont. Maar ook dat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de ouderenzorg. En uiteraard zijn we trots op de studenten die samen met ons het avontuur willen aangaan.’

Daar sluiten de scholen zich bij aan. Hilde Rotmensen, opleidingsmanager Alfa-college Hardenberg: ‘In het voorjaar ontstonden de plannen voor deze samenwerking. Het contact was direct prettig en we hebben snel stappen gezet. Ik ben trots dat we nu kunnen starten met deze groep enthousiaste studenten. We gaan er een mooi jaar van maken!’

Ingezonden