Herfstfair in de vesting Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST REGEN EN DAN ZON | LATER WEER NAZOMER

Vanochtend is het nog bewolkt met af en toe regen, maar vanmiddag en vanavond is het droog met zonnige perioden. Wel komt er dan een matige tot vrij krachtige noordenwind te staan. En de temperatuur is niet zo hoog met een maximum rond 19 graden.

Vanavond neemt de wind weer af en vannacht is het daarna heel rustig met kans op mistbanken. En het wordt ook weer fris: minimum komende nacht rond 8 graden.

Morgen is er eerst mist of laaghangende bewolking, maar de zon komt er goed bij en de temperatuur klimt tot een graad of 20. Vrijdag stijgt het naar 23 graden maar ook dan kunnen er ’s ochtends enkele mistbanken voorkomen.

Het weekend is overwegend zonnig en dan kan je opnieuw spreken van nazomer-weer want dan kan het ’s middags zomaar weer 25 graden worden. Pas na het weekend gaat de wind draaien naar het zuidwesten en dan is er kans op buien.