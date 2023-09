Jong en oud haalt €1,25 miljoen op voor buitenspelen! 

REGIO – De eindstand van de jaarlijkse Jantje Beton Collecte is bekend: jong en oud heeft in maart €1.251.400,82 opgehaald!

Zo’n 30.000 collectanten gingen met een bus of een QR-collecteerbord langs de deuren in heel Nederland. Daarnaast werd er ook online geld opgehaald. Dit geld wordt gebruikt voor het opzetten en opknappen van speeltuinen. Daarnaast wordt het door jeugdclubs en verenigingen ingezet voor bijvoorbeeld zomerkampen of extra speelmateriaal. Anno 2023 spelen minder kinderen dan ooit buiten. Veel kinderen zijn hierdoor eenzaam, angstig om contact te maken en kampen meer met overgewicht en slechtziendheid door te veel beeldschermgebruik. De collecteopbrengst is dus van groot belang.



Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag!

De ambitie van Jantje Beton is dat ‘Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag!’. Cruciaal vindt de organisatie, omdat meer dan 300.000 kinderen in Nederland ooit buitenspelen. Om deze ambitie waar te maken is geld nodig. De jaarlijkse collecte in maart is hiervoor een belangrijke manier.

Geld voor zomerkampen en buitenspeelmateriaal

Van oudsher collecteren de jeugdleden van Scoutinggroepen, sportclubs, scholen en diverse verenigingen. Hierbij geldt dat 50% van de opbrengst bestemd is voor hun jeugdactiviteiten. De overtuiging hierachter is, dat de clubs en groepen heel goed weten waar de speelbehoeften van de kinderen liggen en het geld dus doelgericht gebruiken. Bovendien is samen collecteren gezond, leuk en goed voor de groepsvorming.

Meer buitenspeelplezier

De andere 50% van de opbrengst besteed Jantje Beton aan diverse projecten, die gericht zijn op meer buitenspeelplezier voor meer kinderen. Voorbeelden hiervan zijn de recent opgeknapte speeltuinen in Oss en Drachten en de 10 scholen in Nederland die in september een subsidie hebben ontvangen voor het vergroenen van hun schoolplein. Ook de jaarlijkse Buitenspeeldag in juni stimuleert gemeenten om die dag buitenspeelactiviteiten te organiseren voor duizenden jongeren.

Collecte 2024

In 2024 vindt de collecte van 3 t/m 9 maart plaats. Online collecteren kan de hele maand maart. Jantje Beton hoopt dan weer met de trouwe collectanten van ruim 1000 clubs en verenigingen een mooie opbrengst te behalen.

