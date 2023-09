DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

A31

Om 3.15 uur in de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie bij de grens een 22 jarige drugssmokkelaar aangehouden. De Irakees zat in een internationale bus die pas de grens was gepasseerd. De passagiers werden op een parkeerplaats door de grenspolitie gecontroleerd. De man bleek in het bezit van drugs ter waarde van 1.000 euro te zijn (zie foto onderaan). In zijn bagage werd 93 gram hasj, 11 gram marihuana en 4 gram amfetamine aangetroffen. De drugs zijn in beslaggenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

Uit het onderzoek naar de persoonsgegevens van de 22-jarige reiziger bleek dat justitie geïnteresseerd was in de huidige verblijfplaats van de man.

Meppen

Tussen zondag 21.00 en maandag 9.30 uur is bij een kantoor aan de Lathener Straße in Meppen ingebroken. Om binnen te komen werden twee ramen vernield. Er zijn een camera en een bankpas gestolen. De schade bedraagt 575 euro.

Lähden

Tussen maandag 22.00 en dinsdag 12.00 uur is bij een werkplaats aan de Wittemoor in Lähden ingebroken. Er zijn meerdere machines, ter waarde van 4.000 euro, gestolen.

Papenburg

Bij een ongeval op de Bahnhofstraße in Papenburg is vanmorgen om 11.55 uur een persoon gewond geraakt. Een 69 jarige fietser werd door een vrachtwagen geschept toen hij ter hoogte van het station via een voetgangersoversteekplaats de weg over stak. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De 25 jarige vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Maandag is tussen 13.00 en 13.20 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Obenende in Papenburg een grijze VW Golf aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is onbekend.

Lathen

Donderdagavond is tussen 19.00 en 19.25 uur de toegangsdeur aan de achterkant van het gebouw van de schuttersvereniging Kathen-Frackel beschadigd. Dit gebeurde vermoedelijk met een steen. Er is schade aan het venster en aan deur zelf.

Haren

Vanmorgen is om 6.50 uur aan de Dankern in Haren een auto in brand geraakt. De Opel Combo brandde volledig uit. De bestuurder wist zich op tijd in veiligheid te stellen. Het vuur is door brandweer Haren geblust. Over de hoogte van de schade en de oorzaak van de brand is niets bekend.