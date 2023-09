Noaberschap over de grens of hoe een mooie samenwerking is ontstaan

SELLINGEN, NEUDERSUM – In het kader van het verbinden maar ook het actief bezig zijn organiseert de Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen, in samenwerking met de fietsgroepen uit Neudersum

een ‘ Twee Dorpen Smokkelroute ‘. Het betreft een avontuurlijke fietstocht samen met onze buren uit Neudersum. Aanleiding voor dit mooie initiatief was de opening van een fietsknooppunten route en een smokkelroute in Neudersum aan de grens in Duitsland in april j.l. Meerdere initiatieven zijn in ontwikkeling in het gebied Neudersum om wandel en fietsknooppunten aan de grens af te stemmen met de knooppunten routes aan de Nederlandse zijde. Ook wordt nagedacht over een mogelijkheid om ergens in dat gebied een nieuwe fietsverbinding of grensovergang te creëren.

Sommige fietsgroepen uit Duitsland werden al vaker gesignaleerd in de omgeving van Sellingen. Door wat navraag te doen ontstond er contact en vervolgens kwam het tot een gezamenlijke organisatie van deze fietsroute. Uit al deze initiatieven mag geconcludeerd worden dat er behoefte is aan meer samenwerking en meer noaberschap als het gaat om de inwoners aan beide kanten van de grens, maar vooral ook om het toerisme in deze gebieden te bevorderen door dit soort activiteiten.

Dat de smokkelroutes in trek blijken werd al vaker opgemerkt in de regio, maar ook op andere plaatsen. Kennelijk is er een nostalgische behoefte aan het ontstaan om te ervaren wat de smokkelaars vroeger voor spannende sluiproutes moesten bedenken om aan hun waren te komen. Nu is dit niet meer nodig omdat bijna alles vrij in en uit te voeren is. Misschien is het wel juist dáárdoor dat er zucht naar spannende avonturen aan het ontstaan is. Hoe dan ook, voor de VBT Sellingen bij monde van Margriet Smeets contactpersoon, en de deelnemers van de fietsgroepen Neudersum was dit aanleiding genoeg om met elkaar om de tafel te gaan en met dit mooie plan te komen.



‘ De Twee Dorpen Smokkelroute.’ kon ook tot stand kon komen door de medefinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO ) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

Wanneer wordt de route gefietst?

Op zaterdag 7 oktober. De start is tussen 10.00 en 11.00 uur bij het VBT kantoor Dorpsstraat 8 in Sellingen of bij der Alte Schule in Neudersum.

Vooraf aanmelden is nodig en het liefst vóór 2 oktober per mail aan: vbtsellingen@gmail.com of per telefoon +31599324376 Bij beide opties graag de naam, de gewenste startplaats en het aantal deelnemers vermelden. Deelname is gratis en de lengte van de route is ongeveer 28 kilometer.



Alle info is te vinden op de site www.vbtsellingen.nl en op facebook van de VBT.

Het zou zomaar kunnen dat zich gedurende de route wat spannende dingen voordoen of dat de inwendige mens dringend verzorging nodig heeft, dat kan bij Dorfskrug Grummel Kremer,Dorfstrasse 4, Neudersum. Het kan natuurlijk ook dat men zich liever onderdompelt in de weldadige Autumn Dreams en Winter sfeer in de Hof van Sellingen. Alles is mogelijk.

Ingezonden door Nelleke Dragt