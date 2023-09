GRONINGEN – Een volwaardige filmsector in het Noorden; dat is het doel. Liefst compleet met een filmacademie en een productiehuis?

Filmpact Noord houdt daarom op 20 september 2023 in Forum Groningen De Dag van de Toekomst van Film in het Noorden. Zestig deelnemers uit de noordelijke filmwereld, media, overheid en onderwijs verkennen die dag samen de opties om de filmindustrie in de drie noordelijke provincies op de kaart te zetten. Voor de toekomst van film in het noorden zetten ze de eerste stappen naar een duurzame samenwerking om die toekomst te verwezenlijken.



Hoe ziet de toekomst eruit?

Er zijn veel, en succesvolle, filmmakers uit het Noorden die naar het Westen vertrekken omdat er geen

volwaardige filmindustrie in Friesland, Groningen of Drenthe is. Daarom bundelen de samenwerkende

filmorganisaties in deze drie provincies de krachten om de sector een boost te geven. Op 20 september

willen ze samen een toekomstvisie neerzetten, compleet met concrete acties in alle drie de provincies.

FilmPact Noord organiseert de dag, als ‘paraplu’ van de organisaties.



Futures Literacy

De dag wordt begeleid door de Hanze Unesco Chair in Futures Literacy. Loes Damhof en haar team hebben een door UNESCO ontwikkelde methodiek om deelnemers toekomstbeelden te laten verkennen, om die vervolgens te gebruiken voor acties nu.



Over Filmpact Noord

FilmPact Noord is erop gericht makers en talenten die een carrière willen opbouwen in het Noorden te

ondersteunen op basis van de individuele behoeftes, en vanuit de premisse dat film maken een teamsport is met creatieve, technische en organisatorische professionals. Dit moet uiteindelijk gaan leiden naar een groei van de filmsector in het Noorden.



De Dag van de Toekomst van Film in het Noorden wordt georganiseerd door het Filmpact Noord projectteam bestaande uit Filmvereniging Groningen, Hellenthal Studio’s in Assen en Feitsma Visuals in Leeuwarden. CineNord is initiatiefnemer van het FilmPact project. Het project ontvangt subsidie van We the North.

Ingezonden