Verdachte aangehouden na schietincident Groningen

GRONINGEN – De politie kreeg vanmorgen rond 03:00 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in de Poelestraat in Groningen. Daarbij raakten een 17-jarige jongen en een 23-jarige man uit Groningen gewond, waarvan in ieder geval één ernstig. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 06.15 uur hielden agenten in de omgeving van het station een verdachte aan.

Er is direct na het incident een onderzoek gestart waarbij er getuigen werden gesproken en camerabeelden zijn opgevraagd. Dit leidde omstreeks 06:15 uur tot de aanhouding van een de verdachte, een 17-jarige jongen uit Amsterdam. De aanhouding vond plaats in de buurt van het station. Hij zit vast en wordt verhoord. We onderzoeken zijn rol en eventuele betrokkenheid bij het incident. We vermoeden dat de aangehouden verdachte een van de slachtoffers kent, dit maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Onderzoek

Het incident vond plaats midden in het uitgaanscentrum van Groningen. Op dat moment waren er nog veel mensen op straat. Het kan best zijn dat iemand iets heeft gezien of gehoord en dat diegene nog geen contact met de politie heeft gehad. Of dat iemand beelden heeft van het schietincident, of wat daaraan vooraf is gegaan. Dat ontvangen ze heel graag, omdat ze uiteindelijk willen weten wat er precies heeft plaatsgevonden en wat de toedracht is.

Contact

Heb je iets gezien van het schietincident, heb je camerabeelden of kun je meer vertellen over de verdachte? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Een schietincident kan ook voor omstanders een grote impact hebben. Was je erbij en wil je met een professional praten? Neem dan contact op Slachtofferhulp via 0900-0101.