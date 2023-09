Wethouder en quizmaster Jurrie Nieboer opent Oktober Kindermaand 2023

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN SLUIERBEWOLKING | TOT ZONDAG WARMER

De wind is sinds gisterenavond gaan liggen er is vanochtend ook maar weinig wind. Vanmiddag komt er een zwakke tot matige zuidoostenwind op gang en na een fris begin zal de temperatuur geleidelijk stijgen tot ca. 20 graden in de namiddag.

Vanavond en vannacht daalt het opnieuw tot rond 8 graden. Er is vannacht nog een heel klein beetje wind en er is dan ook nog kans op mist of laaghangende bewolking, maar het zal morgen opnieuw vrij zonnig gaan worden. De temperatuur gaat morgenmiddag omhoog tot rond 21 graden.

En in het weekend zal het ook meest zonnig zijn, maar de weerkaart gaat dan wat veranderen. Een hogedrukgebied trekt via Midden-Europa door naar het oosten, en via Engeland komt een nieuwe naar Noorwegen en Zweden. De wind wordt daarmee een beetje veranderlijk en vooral in de nacht en ochtend kan het in het weekend nevelig of bewolkt zijn. Maar de zon heeft dus de overhand en een maximumtemperatuur van 25 graden is op beide dagen haalbaar.

Wél is er na het weekend een omslag naar wisselvallig weer met buien en meer wind.