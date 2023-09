Duizendste boot van dit seizoen passeert de Eurobrug in Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdag kwamen Rein en Carla uit Garrelsweer vanuit Veendam naar Stadskanaal varen. Vanochtend was het feest, want hun boot ‘Damster’ was namelijk de 1000e boot die dit jaar de Eurobrug in Stadskanaal passeerde.

Zij werden daarom feestelijk begroet door wethouder Goedhart Borgesius en de brugbedieners van Wedeka. Ze kregen cadeaus, beschikbaar gesteld door de lokale winkeliers.

Rein en Carla varen al jaren samen over Nederlandse wateren en besloten om dit jaar vakantie in eigen land te houden. Ze houden veel van natuur en cultuur en vanaf het water zie je alles met een andere blik, zo vertelde Rein. De brugbedieners van Wedeka kregen nog een groot compliment; “Alles was super geregeld, om door een ringetje te halen!”

Tekst en foto’s met dank aan gemeente Stadskanaal