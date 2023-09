Griezelige avond vol prijzen bij Halloween Bingo in Ter Apel

TER APEL – Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een onvergetelijke avond vol spanning en sensatie tijdens de Halloween Bingo. Dit spookachtige evenement vindt plaats in Hotel Boschhuis in Ter Apel op 13 oktober.

Waag je kans in de superronde en maak kans op prijzen die je absoluut niet wilt missen. Er is een speciale prijs voor degene met de engste en meest indrukwekkende Halloween-outfit. Kaarten voor dit angstaanjagende evenement zijn verkrijgbaar via de website van Mercurius: www.mercuriusterapel.nl. De deuren van de zaal gaan open om 19.00 uur, en het programma begint om 20.00 uur.



Over Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius

Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius is een actieve organisatie die evenementen en activiteiten organiseert om de gemeenschap van Ter Apel te versterken en lokale bedrijven te ondersteunen. Het doel is om de lokale economie te stimuleren en de verbinding tussen ondernemers en inwoners te versterken.

Ingezonden