Hans Nijland (ex FC Groningen) ambassadeur van ClubZeker

GRONINGEN, VLAGTWEDDE – Hans Nijland, 23 jaar lang algemeen directeur geweest van FC Groningen, is per 1 september 2023 ambassadeur van ClubZeker.



Hans Nijland en de oprichters van ClubZeker delen veel dezelfde opvattingen. Een nuchtere manier

van zaken doen, doen wat je belooft en staan voor de kwaliteit van het aanbod zijn een paar

gemeenschappelijke kwaliteiten. Nijland geeft jaarlijks veel lezingen bij amateur sportverenigingen, en kan levendig vertellen over zijn tijd bij FC Groningen. Daarbij blijft niet onvermeld het binnenhalen van Luis Suarez, de parel uit Uruguay. De carrière van Suarez is bekend: FC Groningen, AJAX, Barcelona, Atletico Madrid, met als eindstation een mooie club in Zuid-Amerika. Hans Nijland stond aan de wieg van die carrière.



Nijland heeft niet alleen een visie op de topsport, maar zeer zeker ook op de amateur breedtesport

en deelt die graag. Daarin past ook een andere manier om naar verzekeringen te kijken; de

breedtesport is toch een beetje een bijzondere eend in de bijt van kleine en middelgrote bedrijven.

Denk alleen maar aan vrijwilligers in het bestuur, en de talloze vrijwilligers die zich elke week weer

inspannen om sporten op een veilige en fijne manier mogelijk te maken. Naast zijn optredens als spreker is Hans Nijland ook voorzitter van voetbalvereniging HSC te Sappemeer.



Hans Nijland is ook bij ClubZeker te boeken voor een lezing. Klanten van ClubZeker krijgen op de

kosten van de lezing 15 procent korting. Stuur een mail naar info@clubzeker.nl, en Hans Nijland

neemt contact met u op voor tijd, plaats en kosten. ClubZeker verzekert sportverenigingen zeer compleet, tegen een concurrerende premie, en met respect voor de vrijwilligerscultuur, die een grote bijdrage levert aan een beperkte schadelast. Met meer dan 500 verenigingen aan boord, gecombineerd met een jaarlijkse groei van tientalen sportverenigingen, is ClubZeker de enige verzekeringsspecialist voor sportverenigingen in Nederland.

Ingezonden

VLAGTWEDDE

Dinsdag 19 september 2023 wordt er weer een Sport- en Beweegcafé georganiseerd tijdens

de nationale sportweek. Speciaal voor deze gelegenheid komt Hans Nijland een lezing geven. Deze avond staat de sportvereniging centraal. Sportverenigingen hebben het namelijk moeilijk. De betrokkenheid van leden wordt minder en daardoor komen steeds meer verenigingen in de problemen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

• 19:15 uur Inloop

• 19:30 uur Opening en mededelingen door sportwethouder Saskia Ebbers

• 19:45 uur Lezing Hans Nijland (voormalig algemeen directeur FC Groningen)

• 20:45 uur Sportverenigingen en Westerwolde Beweegt door sportconsulent Jack Kamminga

• 21:15 uur Afsluiting door wethouder Saskia Ebbers

Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een

drankje.

Meer informatie

Het Sport- en Beweegcafé vindt plaats in Vlagtwedde, aan de Beatrixstraat 13. Voor aanmelden stuur een e- mail naar info@westerwoldebeweegt.nl en voor meer informatie zie de website

www.westerwoldebeweegt.nl.