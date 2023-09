DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmiddag is aan de Umländerwiek Links in Papenburg de bovenverdieping van een woning in brand geraakt. De bewoners wisten het pand veilig te verlaten en bleven ongedeerd. De brandweer, die met vijf brandweerauto’s en 45 brandweerlieden ter plaatse kwam, wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen gebouwen. De schade wordt op 400.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Lähden

Bij een ongeval op de Hüvener Straße in Lähden zijn vanmorgen om kwart voor elf twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 83 jarige bestuurster van een Kia een tegemoetkomende Mercedes over het hoofd zag, toen zij vanaf de Kirchstraße linksaf de Hüvener Straße insloeg. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de 82 jarige bestuurster van de Mercedes zwaargewond. De veroorzaakster van het ongeval liep lichtere verwondingen op. Beide auto’s kunnen, voor zover bekend, als verloren worden beschouwd.

Tussen maandag en woensdag is bij een tuinhuisje aan de Birkenweg in Lähden ingebroken. Er werden meerdere elektrische apparaten en een aantal flessen met alcoholische drank gestolen. De schade bedraagt 798 euro.