Lokale Ondernemers in de Spotlight tijdens Najaar Fashion Event op het Israëlplein in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 23 september 2023 zal het Israëlplein in Winschoten bruisen van stijl en elegantie, want het jaarlijkse Najaar Fashion Event staat op het punt het centrumgebied te betoveren. Mode-enthousiastelingen kunnen zich verheugen op een unieke gelegenheid om de nieuwste collecties van lokale ondernemers te ontdekken.

Dit modefestijn, georganiseerd in samenwerking met lokale ondernemers, belooft een dag vol glamoureus winkelen en plezier voor de hele gemeenschap.

Deelnemende lokale ondernemers zijn onder andere:

– Newlands

– M&S Mode in samenwerking met Fieret Optiek

– Outfit

– Van Uffelen

– Felix en Jacqueline Röben

– Cecil

– Jeans Centre in samenwerking met Zings

– Good for Fashion

– Okay Fashion

– Outfit Outlet

– Leads Men – Leads Wonen

– Sammy’s Gameshop

De modeshows vinden plaats om 13:30 uur en worden om 15:00 uur herhaald op het Israëlplein. Dit evenement presenteert de nieuwste najaarscollecties en biedt lokale ondernemers een podium om hun unieke stijl en vakmanschap te tonen.

Het Fashion Event begint om 13:30 uur op het Israëlplein in Winschoten en wordt om 15:00 uur herhaald. Alle inwoners en bezoekers van Winschoten zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze onvergetelijke dag vol mode, stijl en plezier. Ook zal er heerlijke hapjes aanwezig zijn voor het publiek.

We kijken ernaar uit om u op 23 september te verwelkomen op het Israëlplein in Winschoten voor het Najaar Fashion Event. Mis deze kans niet om de nieuwste trends te ontdekken en te genieten van een dag vol mode en gezelligheid.

Ingezonden