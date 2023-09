Minna Frank, het Winschoter Joodse meisje dat niet gered durfde te worden

WINSCHOTEN – Zondag wordt stil gestaan bij vier voormalige bewoners van de Engelsestraat. Het gaat daarbij om de in de oorlog vermoorde Joodse familie Frank, die tot oktober 1942 een huis bewoonde op nummer 39. De woning werd na de oorlog afgebroken.

Het gezin Frank bestond uit:

Jakob (Jaap) Frank (Winschoten, 29-10-1904 – Auschwitz, 31-1-1943, 38 jaar)

Herta Frank-Vrengel (Hamburg, 2-10-1914 – Auschwitz, 12-10-1942, 28 jaar)

Minna Frank (Winschoten, 25-3-1936 – Auschwitz, 12-10-1942, 6 jaar)

Izak Frank (Winschoten, 27-7-1939 – Auschwitz, 12-10-1942, 3 jaar)

Winschoter Eppe Bodde draagt de hartverscheurende geschiedenis van de familie Frank al zijn hele leven met zich mee. Dat is niet zonder reden, want het lot van de overburen van zijn ouders en in het bijzonder zijn overbuurmeisje Minna grijpt hem aan, nog altijd.

In 1942 en 1943 werden vrijwel alle Joodse inwoners opgepakt en overgebracht naar het Drentse Kamp Westerbork. Kort daarvoor werd moeder Bodde gevraagd om Minna, haar dan zesjarige overbuurmeisje, in huis te nemen om zo deportatie te voorkomen. Maar dat gebeurt niet.

Eppe Bodde zegt erover: ‘Mijn moeder was een sterke vrouw. Ze was onverschrokken en wilde het kind wel opnemen, maar mijn vader durfde dat niet, uit angst voor repressailles.’ Die achteraf verstrekkende beslissing om geen schuilplek te bieden, heeft moeder Bodde nooit meer losgelaten volgens Eppe: ‘Ze wilde, kon er niet over praten, maar vertelde me ooit dat ze er ’s nachts vaak over droomde en het geluid van de klompjes van de kinderen hoorde, die zich moesten melden voor de gedwongen verhuizing naar Westerbork en uiteindelijk Auschwitz’.

Eind 2022 bezocht Eppe Bodde in Amsterdam het nieuwe Holocaust Namenmonument, om daar met succes te zoeken naar de stenen waarmee zijn overbuurmeisje en de andere drie gezinsleden worden herinnerd. Het werd de opmaat naar het initiatief om in de Engelsestraat ter hoogte van huisnummer 39 vier Stolpersteine te plaatsen, ter herinnering aan en als blijvend eerbetoon aan de vermoorde Winschoter familie Frank.

Stolpersteine worden sinds 1992 gemaakt door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn bescheiden messing steentjes, waarmee de slachtoffers van het nationaal-socialisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Struikelstenen worden in de stoep geplaatst voor de laatste woning van de slachtoffers of de plek waar hun huis ooit stond. Stolpersteine zijn nadrukkelijk gedenkstenen en geen grafmonumenten.

De onthulling van de Stolpersteine voor de familie Frank vindt plaats op zondagmiddag 17 september tussen 15.00 en 16.00 uur met een plechtigheid die met muziek zal worden omlijst.

Ingezonden door Wiebe Klijnstra