Opnames Omroep Max bij de Blanckenborg vanavond op NPO2

BLIJHAM – Afgelopen maandag 11 september stond de filmploeg van Omroep MAX op de stoep bij De Blanckenborg om opnames te maken voor het programma Meldpunt. Vanavond om 19.55 uur wordt het uitgezonden op NPO 2.

Met interviews van bewoners, zorgmedewerkers en onze directeur Herma Fridrichs om te praten over de financiële uitdagingen. Een indringend, maar voornamelijk noodzakelijke reportage waarin we een toekomstbeeld schetsen van de ouderenzorg. Niet alleen die van De Blanckenborg, maar van heel Nederland! De Blanckenborg hoopt dat het zorgt voor bewustwording en betrokkenheid met alle ouderenzorgorganisaties. En dat er naderhand een goede discussie wordt gevoerd in de studio. Want óók daar hebben ze geen invloed op… Vanavond om 19.55 uur op NPO 2

Bron: De Blanckenborg