Tweede aardbeving vandaag in Groningen

EPPENHUIZEN – Vanmiddag vond bij Eppenhuizen een aardbeving met een kracht van 1.9 plaats.

Om 10.19 uur uur vond bij Zandeweer een aardbeving plaats. De beving was op drie kilometer diepte en had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Om 15.31 uur was in onze provincie een tweede beving. Deze beving vond plaats bij Eppenhuizen, zo’n twee kilometer van Zandeweer, en had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter.

Dit is de 35ste aardbeving in de provincie Groningen dit jaar.

De teller van het aantal aardbevingen in Groningen en Drenthe eindigde vorig jaar op 58.

Hier een overzicht van 2023:

3 januari Garsthuizen 1.3

15 januari Garsthuizen 1.8

22 januari Schildwolde 0.3

31 januari Loppersum 1.2

8 februari Sappemeer 1.6

19 februari Appingedam 0.4

21 februari Overschild 0.6

23 februari Overschild 0.2

28 februari Zandeweer 1.1

11 maart Oosterwijtwerd 1.0

21 maart Uithuizen 1.4

23 maart Scharmer 1.2

9 april Tjuchem 0.4

11 april Steendam 1.6

12 april Zijldijk 2.1

15 april Steendam 0.7

19 april Garrelsweer 0.8

22 april Wetsinge 0.7

26 april Wetsinge 1.0

3 mei Garrelsweer 0.6

7 mei Harkstede 0.2

7 mei Westerwijtwerd 0.3

8 mei Zijldijk 0.5

9 mei Froombosch 0.7

17 juni Oosterwijtwerd 0.5

20 juni Muntendam

9 juli Appingedam 1.5

21 juli Uithuizen 0.4

1 augustus Garrelsweer 0.5

4 augustus Noordbroek 0.5

18 augustus Garmerwolde 0.3

25 augustus Groningen 0.0

1 september Loppersum 1.3

15 september Zandeweer 2.0

15 september Eppenhuizen 1.9

Bij het Drentse Winde, bij Tynaarlo, waren op 22 en 23 augustus aardbevingen met een kracht van 1.6 en 1.7.