Zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum gaan weer van start: Stadskanaal in de jaren zestig in beeld

STADSKANAAL – Op zondag 1 oktober starten de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum (SHC) weer. De activiteiten vinden plaats in de bibliotheek van Stadskanaal. Het programma is nog in ontwikkeling maar de eerste staat al vast: Bert Roossien presenteert foto’s van Stadskanaal in de jaren zestig.

Het decennium 1960-1970 is in menig opzicht een periode van grote verandering geweest. Het naoorlogse Nederland moderniseerde in rap tempo. Dat gold zeker ook voor Stadskanaal. Met de komst van nieuwe industrieën, met name Philips, onderging het dorp een ware metamorfose. De spectaculaire bevolkingsgroei leidde na 1960 tot de bouw van nieuwe woonwijken en voorzieningen waardoor het oude veenkoloniale lintdorp een nieuw gezicht kreeg. Met de snelle toename van het autoverkeer verloor de scheepvaart aan betekenis en ontstond een nieuwe verkeersinfrastructuur. Monden en wijken werden gedempt en elders werden langs doorgaande wegen de klassieke draai- en klapbruggen vervangen door moderne hydraulische ophaalbruggen met een groter draagvermogen. Ook in politiek en bestuurlijk opzicht veranderde er van alles: Stadskanaal werd in 1969 één gemeente, nadat het dorp 150 jaar lang verdeeld was geweest in Stadskanaal-Wildervank en Stadskanaal-Onstwedde. En dan zijn er de grote veranderingen op cultureel gebied: de nieuwe popmuziek, de lange haardracht en niet te vergeten de minirok. Kortom een heel scala aan vernieuwingen die ook op foto’s zijn vastgelegd.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren kan via 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl.

Het complete programma staat binnenkort op www.streekhistorischcentrum.nl en donateurs krijgen het programmaboekje thuisgestuurd.

Bij de foto: De Europalaan in december 1969. De rechterkant van de Europalaan is nu volgebouwd tot aan de Navolaan en men is met de afwerking bezig . Rechts dameszaak Oving en SUPERCOOP supermarkt, de supermarkt werd op 26 apr. 1967 geopend. Foto Huizinga, collectie SHC.

Ingezonden