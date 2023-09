MUSSELKANAAL – Vrijdagavond om tien voor tien is de brandweer uitgerukt naar een autobrand in Musselkanaal.

Op de Exloërweg in Musselkanaal stond op het viaduct een auto volledig in brand. De auto was voor de brandweer niet meer te redden en brandde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. (naar verluidt zou deze auto al een paar dagen op die plek hebben gestaan.)

Een berger heeft het wrak afgevoerd.

Bron: 112 Regioflits