Explosies bij Gameshop in Winschoten (Update)

WINSCHOTEN- Vanmorgen werden bewoners van Winschoten rond 7.20 uur opgeschrikt door meerdere explosies bij een Gameshop aan de Langestraat in Winschoten.

De brand die daardoor ontstond is door de brandweer snel geblust. Het pand ernaast heeft veel glasschade opgelopen.

Bij de explosies zijn geen gewonden gevallen.

De Langestraat is ter hoogte van het betreffende pand afgezet.

Eerder deze week was er een explosie bij een pand aan de Herestraat in het centrum van Groningen. Of de explosies van vanmorgen en die in Groningen verband houden met de eerdere incidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen is nog niet duidelijk.

De politie doet sporenonderzoek en vraagt eventuele getuigen zich te melden.

Dat kan via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.

Update met bericht gemeente Oldambt

Heftig nieuws om mee wakker te worden op deze zaterdagmorgen. Wat er precies aan de hand is én of het samenhangt met eerdere incidenten weten we op dit moment nog niet. Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken over deze explosies en of ze samenhangen met eerdere incidenten. Dat wordt onderzocht en laten we dat onderzoek met elkaar afwachten.

In verband met het onderzoek is de Langestraat vanaf de Gassingel tot de steeg naast de Langestraat 86 nu afgezet*. Zodra het kan, maakt de politie een doorgang voor voetgangers. Op onze website www.gemeente-oldambt.nl vind je de laatste informatie daarover.



*Update 11.19 uur: het gebied is inmiddels niet meer afgezet.

Weet ook dat de politie zichtbaar en onzichtbaar heel actief zijn om dit soort dingen te voorkomen en criminelen een halt toe te roepen. Dat je het niet ziet of dat we er niet over kunnen vertellen, wil niet zeggen dat er niet volop onderzoek wordt gedaan en dat daar ook acties uit voortkomen.

Tot slot; weet dat we samen met politie en openbaar ministerie veiligheid ontzettend belangrijk vinden. Kun je ons helpen? Omdat je informatie of beelden hebt? Deel dit dan vooral met de politie! Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Cora-Yfke Sikkema, burgemeester Oldambt