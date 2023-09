BLIJHAM – Gezamenlijke sportverenigingen in Blijham organiseerden een sportmarkt bij de start van de nationale sportweek



Vanmiddag organiseerden de voetbalvereniging ASVB, tennisvereniging Odivia, Sportvereniging Blijham en Volleybalclub Blijham een sportmarkt.

De middag startte met een sponsorloop voor de jeugd die daarmee geld konden ophalen voor de jeugdsport in Blijham. Ook niet leden van de clubs mochten meelopen.

Aansluitend aan de loop konden de kinderen met een stempelkaart bij alle verenigingen de sport uitproberen. Een balletje slaan bij de tennis, voetballen bij ASVB, kennismaken met volleybal bij VCB en gymmen, dansen en turnen bij SVB.

De sportmarkt was niet alleen voor kinderen.

Bij alle vereniging kon men kennis maken met de desbetreffende sport en was daar meer informatie over te krijgen.