ONSTWEDDE – Gezellige rommelmarkt met veel klanten bij de Gereformeerde Kerk in Onstwedde

Bij de Gereformeerde Kerk in Onstwedde was vandaag een gezellige en goed bezochte rommelmarkt voor jong en oud.

Voor de kooplustige bezoekers stonden er diverse kramen waarin de spullen werden aangeboden. Kinderen genoten op het springkussen en uiteraard was er volop eten en drinken verkrijgbaar in het gelegenheidsrestaurant.



Foto’s: Arianne Guijt