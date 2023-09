DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een clubgebouw aan de Hanfeldstraße is in de avond/nacht van donderdag op vrijdag tussen 20.00 en 8.15 uur ingebroken. Het pand werd doorzocht, maar voor zover men kan nagaan is er niets gestolen.

Surwold

Tussen 20 augustus en 14 september is bij een gereedschapsschuur aan de Papenburger Straße in Surwold ingebroken. Er werd een heggenschaar gestolen. De schade bedraagt 150 euro.

Sögel

Tussen 1 en 11 september is bij een bedrijfspand aan de Gewerbeweg in Sögel ingebroken. Er werd gereedschap en een grasmaaier gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.