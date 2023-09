Wandelaars feestelijk binnengehaald op de Via Gladiola Pekela

OUDE PEKELA – Vrijdag was de laatste dag van de wandel 3 daagse in de gemeente Pekela. De wandelaars werden op de Via Gladiola Pekela feestelijk binnengehaald.



Deze 1e editie werd mede door het mooie weer een enorm succes. Op deze slotdag gingen 550 wandelaars vanaf dorpshuis de Binding o.a. via de Ring en de burg. van Weeringstraat, door het park naar het gemeentehuis waar alle wandelaars hun medaille ontvingen. Burgemeester Jaap Kuin hing bij de eerste wandelaars de medaille om.



Vervolgens gingen de wandelaars voor het defilè vanaf het gemeentehuis richting het Hugopark om vervolgens op de Hugo de Grootstraat uit te komen. Door een spontane actie van Fyzigo en Boetiek Fleur was deze straat voor even omgedoopt tot Via Gladiola Pekela. Er was voor iedere wandelaar een gladiool ingekocht die daar werden uitgereikt. De verrassing bij de wandelaars was groot; ze konden deze spontane actie wel waarderen.



De wandelaars groot en klein liepen trots met medaille en gladiool het laatste stuk over de via Gladiola Pekela naar de finish in dorpshuis de Binding.

Tekst en beelden: Fred Stötefalk