Weer veel stoom in het derde weekend van september

Uitgebreide dienstregeling met meerdere stoomlocomotieven

Dit weekend rijden de treinen niet alleen tussen Stadskanaal en Veendam, maar ook van Stadskanaal naar Nieuw-Buinen. De meeste treinen worden gereden door de stoomlocomotieven 52 8060 en 52 8082. Twee dikke stoomkanjers in actie dus! Daarnaast komt ook de historische NS-diesellocomotief 2278 in actie voor een paar treinen. Stoomlocomotief 52 8082 zal speciaal voor dit weekend te zien zijn in een ‘Scandinavische’ outfit.



En er is meer te doen

Op het emplacement Stadskanaal kun je een stukje meerijden met de vuurloze stoomlocomotief. Ook zijn er diverse klassieke auto’s te zien, zoals de Volvo’s van de Volvo Klassieker vereniging.

Daarnaast kun je een kijkje achter de schermen nemen in de werkplaats van de STAR. Daar wordt druk gewerkt aan o.a. de restauratie van onze Zweedse stoomlocomotief. Ook is er een statische stoomketel te zien. In de rijtuigenloods kun je spelen met allerlei Scandinavische spellen. En uiteraard mag LEGO® ook niet ontbreken. In de loods is een bouwhoek waar je met LEGO® kunt bouwen.



Meer informatie en tickets

Meer informatie, zoals de complete dienstregeling, is te vinden op de website van de STAR: www.stadskanaalrail.nl .



Foto’s: Gerda Boeijing