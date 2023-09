ZANDBERG – Het bewijs is geleverd! Zandberg ligt (ook) in Drenthe. Vrijdag 15 september werd door mw. Ankie van Tongeren, wethouder gemeente Borger-Odoorn, het bewijs hiervan onthuld ten overstaan van een aantal vertegenwoordigers van de Stichting Zandbergia op de grens van de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn.

Een belangrijk deel van het kerkdorp Zandberg is gelegen op grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn en daarmee ook binnen de provincie Drenthe. De bevestiging hiervan werd gevonden in een via Cittaslow geplaatst bord onder het reguliere plaatsnaambord Zandberg ter hoogte van Zalen en Partycentrum De Schaapsberg. Met deze wetenschap in het achterhoofd had de Stichting Zandbergia al in een eerder stadium te kennen gegeven een rol te willen spelen tijdens het Europees Kampioenschap Wielrennen in de provincie Drenthe.

Vervolgens wierp deze organisatie zich ook op om de jaarlijkse Granfondo Giro zonder Grenzen in te passen in de kalender van de Nationale Sportweek waarbij de gemeente Borger-Odoorn als hostcity fungeert. Daarvoor is een uitgebreid pakket aan actieve beweegmogelijkheden samengesteld, waarbij met name fietsers, wandelaars en joggers volop aan hun trekken komen. En niet alleen inwoners, maar ook gasten en toeristen kunnen zich vanaf zondag 17 september melden bij Sportschool Sports in Motion, Marktkade 90, 9581 AV Musselkanaal. Telefoon: 0599 244889.

De Ronde van Kavelingen-nieuwe stijl en de van-kerk-tot-kerktocht zijn ook toegankelijk voor rollator-/rolstoelgebruikers en duo-fietsers.

Voor vertrek ontvangen de deelnemers tegen een sportvriendelijk tarief een viertal routebeschrijvingen (deels landsgrensoverschrijdend!), een bidon en een speciaal samengestelde “mini-canon” over het geografisch wonder Zandberg met informatie over een aantal belangrijke gebeurtenissen rond de Zandberg, te weten:

de historische kerkgang van gelovigen uit de Kanaalstreek naar de Sankt Maximiliankirche in Rütenbrock/D;

de aloude amateurwielerkoers “Ronde van Kavelingen”;

de passage incl. “bergsprint” van de Giro d’Italia op 12 mei 2002.

Na de onthulling testten de aanwezigen de 6 kilometer lange route van de Ronde van Kavelingen per fiets of rennend. Unaniem oordeel: uitermate geschikt en ideaal gelegen tussen de zacht glooiende Hondsrug en het fraaie Westerwolde. Eindcijfer: 10 met een griffel.

Ingezonden

Op de foto, belangeloos beschikbaar gesteld door Hans Banus, van links naar rechts: Niels Frietema, Roelof de Jonge, Wim Mensen, Limke Borgesius en wethouder Ankie van Tongeren.