Zesde editie Nedmag Moonlightwalk warm, droog en wederom succesvol

VEENDAM – Het weer tijdens deze zesde editie was in tegenstelling tot vorig jaar geweldig. En dat resulteerde in veel deelnemers. Zelfs zoveel dat er nog driftig ingeschreven werd nadat de eerste groepen deelnemers al gestart waren. En de cheque met het bedrag al was overhandigd aan de Voedselbank Veendam en omstreken. Uiteindelijk deden 1380 lopers mee!

Dat betekent dat het eindbedrag voor het goede doel nog hoger uitvalt dan eerst werd aangenomen. De totale opbrengst nadat de laatste deelnemers zich hadden ingeschreven kwam uit op €13.800. Een recordbedrag waar de organiserende Lionsclub Veendam enorm trots op is.

Dat het mogelijk is om het volledige bedrag aan inschrijfgeld te kunnen besteden aan het goede doel is dankzij de sponsoren van het evenement. De Lionsclub Veendam wil dan ook naast alle deelnemers en vrijwilligers ook hoofdsponsor Nedmag en alle overige sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan dit geweldige evenement.

Ingezonden door Hans Deuze

Foto’s: Willem van der Werf