EOD onderzoekt verdacht voorwerp bij Scheemda

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 september, 08.00 uur door John Havinga

WISSELVALLIGHEID TROEF DE KOMENDE DAGEN | PLAATSELIJK VEEL NEERSLAG

Het is bewolkt en in de loop van de ochtend komen er enkele regen- en onweersbuien en die buiigheid gaat door tot in de middag. In de middag komt nog wel geregeld de zon tevoorschijn en wordt het ongeveer 23 graden. De wind is zwak tot matig uit een oostelijke richting, maar wordt in de loop van de middag matig uit het zuidoosten tot zuiden.

Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn opklaringen en het koelt af tot rond 15 graden, met daarbij morgenochtend wat nevel of mistbanken. Morgenochtend is er tijdelijk een onweersbui mogelijk, maar het lijkt een zeer lokale bui te zijn. In de middag wanneer het wat warmer wordt met maximumtemperaturen rond 23 à 24 graden, komen er nieuwe actieve regen- en onweersbuien. Deze buien kunnen gepaard gaan met aardig wat regen in korte tijd en er is kans op windstoten tot circa 50-60km/uur.

De dagen daarna blijft het wisselvallig maar we af en toe ook best wat mooie, droge momenten verwachten met zon en droog weer. De woensdag zou wel eens helemaal droog kunnen blijven. Donderdag en vrijdag moeten we echter wel weer onze paraplu meenemen en komen er regelmatig regen- en onweersbuien. De temperaturen komen te liggen tussen 17 en 20 graden. Uitzondering daarop zijn woensdag en donderdag, dan wordt het 22 – 24 graden.