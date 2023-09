Beslissingen Int. Nederlands kampioenschap Ovalracing vallen tijdens finale-races

TER APEL – Op zondag 24 september staat de laatste wedstrijddag ovalracing van het seizoen 2023 in Ter Apel op het programma. Tijdens deze finaledag zullen de beslissingen in het kampioenschap vallen. Zo zijn er nog veel coureurs die strijden voor een titel, of voor het behalen van een podiumplaats. In zeven verschillende klasses zal zondagmiddag gestreden worden voor de laatst te verdelen punten van dit jaar. Na de afsluiting van het ovalracingseizoen is dan op 8 oktober nog de autocrossdag. Autocrossers die het hele jaar actief zijn op zandbanen laten één keer per jaar hun kunsten zien op het asfalt in Ter Apel, deze spectaculaire dag wordt traditiegetrouw afgesloten met de spectaculaire caravanrace.

Junioren

Dankzij een goede score tijdens het Speedweekend is Cato Caspers uit Kampen momenteel de leider in de tussenstand van het NK Ovalracing bij de Junioren. Met een voorsprong van veertien punten begint hij aan de afsluiting van het seizoen. Brian Kuper uit Ter Apel neemt de tweede positie in het kampioenschap in. Hij kwam tijdens het Speedweekend met een andere auto aan de start. Hij wist tijdens het Speedweekend zijn tweede positie in het klassement te verstevigen voor Keano Boes uit Vroomshoop. Rick Feenstra uit Schoonoord staat momenteel vierde, hij zal acht punten moeten goedmaken op Boes om aanspraak te mogen maken op een podiumplaats. Zoé van Wieren uit Zwartemeer staat momenteel vijfde in het klassement. Voor Jonas Krüger uit Mönchengladbach en Dylano de Haan uit Stieltjeskanaal.

Standaard 2000

In de Standaard 2000 staat naast de strijd om het kampioenschap ook de strijd om Gouden Helm op het programma. Iwan Heins was eerder deze maand tijdens het Speedweekend de sterkste. Hij staat ook bovenaan de ranglijst van het kampioenschap en is dus ook de favoriet als het gaat om de Gouden Helm. Maar de concurrentie van onder andere Helmut Sonnenberg en equipe Brakels zal er volop gestreden gaan worden voor de titel.

Rookie Rods

Equipe Bontjer/Bos is hard op weg naar hun NK titel in de Rookie Rods. Regerend kampioen Jesse vd Akker uit Nuland staat op 31 punten achterstand. De in Emmen woonachtige Sven Schrik heeft de onderste trede van het podium momenteel in handen. Hij heeft een negen punten tellende voorsprong op Brian Doddema uit Musselkanaal. Julian Hoesen uit Emmer Compascuum neemt momenteel de vijfde positie in deze altijd spectaculaire standaardklasse.

BMW Cup

Maar liefst 19 verschillende coureurs stonden er dit seizoen aan de start in de BMW Cup. Op zondag 24 september valt de beslissing in het kampioeschap. Erik Vrieze uit Oude Pekela is in het Nederlandskampioenschap van de BMW 325i Cup de lijstaanvoorder voor equipe Huisman/Veldkamp en Norbert Horvath. Rowan Huisman en Gijs Nijboer, beide uit Schoonoord, hebben de vierde en vijfde positie in handen, uitzicht op het podium is er voor beiden nog steeds.

SuperRods

Andermaal was Harm Veenstra uit Klazienaveen de sterkste in de SuperRods. Hij won tijdens het Speedweekend het dagklassement en liep zes punten in op Reimon Bos uit Noord-Sleen, hij voert nog altijd het klassement van de SuperRods aan. De ervaren Catrinus Vochteloo uit Emmen maakt ook een sterk seizoen door. Met zijn Peugeot 205 heeft hij momenteel de derde positie in handen voor Danny Lubben uit Klazienaveen en Ad Monster uit Dordrecht volgt op een vijfde positie.

2.0 Hotrods

De coureurs van het continent moesten volop aan de bak om de sterke concurrentie uit het Verenigd Koninkrijk tijdens het Speedweekend eerder deze maand. Vele race overwinningen werden behaald door de Nederlandse en Duitse coureurs, alleen de twee finales werden beide gewonnen door #331 Jason Jackson uit Engeland, zo gingen de grote bokalen mee over het water. Tijdens de finaledag wordt er door de 2.0 Hotrods gestreden om de NK Ovalracing titel die in Ter Apel verreden wordt en het National Points Championship 2023. Voor dit kampioenschap tellen 13 wedstrijddagen mee op de circuits van Posterholt, Venray, Lelystad en Ter Apel. In de strijd om beide titels voert #747 Marius Bert beide ranglijsten aan. In beide ranglijsten is #144 Christian Simon zijn naaste belager, terwijl in het NK ovalracing Fabian Baer op de derde plek staat. In het National Points championship is het Jorden Vowinkel die derde staat.

Crossklasse

Met nog een aantal weken tot de spectaculaire autocrossdag is dit de ideale kans voor autocrossers om alvast eens te proeven aan het racen op asfalt. De crossklasse t/m 2000 cc staat voor de derde keer dit seizoen op het programma. In het NNO kampioenschap gaat Stefano Telkamp uit Oude Pekela aan de leiding voor Hugo Bont uit Alteveer en Henk Zuur uit Veendam.



Zondag 24 september starten de ovalraces om 11:30 uur. Alle klasses komen beide dagen telkens drie keer aan de start in het autosportstadion De Polderputten in Ter Apel. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl



Tickets zijn in de online voorverkoop via www.ovalracing-terapel.nl/tickets verkrijgbaar en aan de dagkassa.

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

Zondag 24 september: 11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur



